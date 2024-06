Krumbach

vor 32 Min.

Baustart für den neuen Rewe-Markt in Krumbach

Plus Wie das Projekt des Rewe-Markts im Krumbacher Süden konkret ausgestaltet werden soll und wann der Supermarkt eröffnet wird.

Baustart am Gärtnerweg in Krumbach: Es geht los mit dem neuen Rewe-Markt. Die Kanalarbeiten für den neuen Gebäudekomplex, der an Rewe vermietet wird, haben laut dem Investor begonnen. Eine Eröffnung im Herbst wäre zwar schön, in Hinblick auf die Wetterlage sei ein Bauabschluss im Frühjahr jedoch wahrscheinlicher. So soll im neuen Jahr im Süden von Krumbach nicht nur der Rewe-Lebensmittelmarkt stehen, auch ein Backshop und ein Café sind geplant. Es stehe zwar schon fest, wer Backshop und Café betreibt - könne jedoch noch nicht preisgegeben werden, sagt der Investor. Der Markt werde zu den üblichen Zeiten von Montag bis Samstag geöffnet sein.

Eröffnung des Krumbacher Rewe-Markts wohl im Frühjahr

Die reine Nutzfläche betrage rund 2177 Nutz Quadratmeter, insgesamt stünden etwa Verkauf 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung. Der Gebäudekomplex erreiche eine Höhe von 7,30 Metern. Es stünden 75 Stellplätze zur Verfügung. Wie der Investor weiter berichtet, sollen auch E-Ladesäulen eingerichtet werden. Die Parkplatzfläche werde begrünt, vorgesehen seien für die Begrünung einheimische Bäume. Der Standort des Einkaufskomplexes liege vorteilhaft für die zukünftige Kundschaft: am Gärtnerweg von zwei Seiten anfahrbar (von der B16 im Osten und von der B300 im Westen), Verkehrsprobleme werde es daher nicht geben. Mit der benachbarten Gärtnerei Kleber, die am Standort weiterhin aktiv bleibe, werde es "positive Synergieeffekte" geben. Diese bleibt bestehen und tritt lediglich einen Teil der Fläche ab.

