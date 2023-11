Krumbach

12:15 Uhr

Beim Jahreskonzert der Musikvereinigung ertönen Ohrwürmer

Plus Der musikalische "Erntedank" der Musikvereinigung Gaismarkt-Niederraunau-Winzer wird zur Radio-Hitparade. Eindrücke vom Jahreskonzert im Krumbacher Stadtsaal.

Von Manfred Keller Artikel anhören Shape

Die „Krumbacher Kunstnacht“ punktet gleichermaßen mit Quantität im Angebot und hoher Qualität der Arrangements heimischen Kunsterlebens. Mit Einblicken in das Schaffen der verschiedensten kulturellen Sparten und Ergebnissen lokaler Kunstschaffender. Heuer hat sich mit der Musikvereinigung Gaismarkt-Niederraunau-Winzer ein weiterer Kulturvermittler zugeschaltet: Die heimischen Musici luden in den Krumbacher Stadtsaal ein. Dem Jahreskonzert der aktiven MVG-Musikkapelle war als stilgemäße Einstimmung die Bühnenpräsenz der vereinseigenen Jugendkapelle vorgeschaltet. MVG-Konzert im Doppelpack also. Und das sollte sich als gelungene und abwechslungsreiche wie kurzweilige Abendvorstellung erweisen.

Blasmusik-Ensemble spielt Radiohits im Krumbacher Stadtsaal

Das Motto lieferte dazu schon mal die Steilvorlage fürs gute Gelingen: Vereinsvorstand Fabian Horn machte die erwartungsfrohe Besucher- und Hörerschar im voll besetzten Krumbacher Stadtsaal schon mal neugierig auf „Radio Hits“: Und um es vorweg zusagen: Carolin Blösch, die neue Dirigentin feierte mit einer gelungenen Hitauswahl bei ihrem ersten Jahreskonzert am Pult der MVG einen lupenreinen Einstand. Die Nachwuchspflege nimmt in der Philosophie der Jugendarbeit bei der MVG von jeher oberste Priorität ein. Reiche musikalische Früchte dürfen beständig „in die Scheuer musikalischen Schaffens“ eingefahren werden. Der Lohn wurde zum Saisonende beim Jahreskonzert, sozusagen dem „musikalischen Erntedank“, geliefert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen