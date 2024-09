Betrug per SMS: Mann erleidet Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich

Ein 57-jähriger Mann erstattete am Sonntag eine „Anzeige gegen Unbekannt“. Der Mann erhielt angeblich von PayPal eine SMS, in der die Zahlung eines zweistelligen Geldbetrages angekündigt wurde. Um diese zu stornieren, sollte er auf einen Link klicken. Dies tat der Mann und gab dann seine PIN ein. Er erhielt daraufhin laut Polizei eine Meldung, dass die Zahlung gestoppt wäre. Als er sich später in sein PayPal Konto einloggte, sah er, dass zwei unberechtigte Zahlungen durchgeführt wurden. Es entstand, wie die Polizei berichtet, ein Vermögensschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. (AZ)

