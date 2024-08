Bissiger Rottweiler aus Krumbach hat immer noch kein neues Wesensgutachten

Angst haben Bürgerinnen und Bürger eines Krumbacher Stadtteils immer noch wegen eines dort lebenden Rottweilers. Eltern schicken ihre Kinder nicht mehr auf dem Schulweg am Hof des Hundehalters vorbei, andere Hundehalter gehen nicht mehr alleine Gassi mit ihren Vierbeinern aus Furcht dem Rottweiler zu begegnen. Und es wurde auch bereits an die Stadtverwaltung geschrieben, was diese zu tun gedenkt. Der Rottweiler wird von diesen Menschen als aggressiv beschrieben und war bereits in zwei Beißvorfälle verwickelt.

