Blaulichtwochen 2025 in Krumbach: Inforeihe zur Sicherheit und Ersten Hilfe

Wie erkennt man am Telefon den Versuch des Trick-Betrugs? Wie reagiert man nach einem Verkehrsunfall oder einem Unglück im häuslichen Umfeld? Wie bekommt man im Falle einer lebensbedrohenden Erkrankung zu Hause schnelle Erste Hilfe? Diese und weitere Fragen werden im Rahmen der von der Seniorenarbeit der Stadt Krumbach und der Seniorenfachstelle beim Landratsamt Günzburg und der Volkshochschule organisierten „Blaulichtwochen 2025“ beantwortet.

Kooperationspartner sind die Krumbacher Seniorenclubs „St. Michael“ und Billenhausen, der BRK-Seniorenclub, die Arbeiterwohlfahrt (AWO Krumbach) sowie der Seniorenkreis Niederrraunau. In den von der Krumbacher Seniorenfachstelle, dem BRK-Kreisverband, von Polizei und dem Krumbacher Therapiezentrum „Körpernorm“ mitorganisierten „Blaulichtwochen“ sind Besuche bei den vor Ort tätigen „Blaulicht“-Organsationen geplant und terminiert. Bei jenen Menschen also, die in Notfällen, bei Krankheit und Vorsorge hilfreich zur Seite stehen. „Zu den einzelnen Terminen der Blaulicht-Veranstaltungsreihe sind alle Senioren eingeladen, unabhängig davon, ob sie einem Seniorenclub angehören“, sagt Krumbachs Seniorenbeauftragte Johanna Herold.

Auftakt der Blaulichtwochen-Reihe ist am Dienstag, 11. März, um 14.30 Uhr, wenn Gerhard Weiß vom Landratsamt Günzburg im Haus St. Michael über Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung referiert. Der BRK-Kreisverband Günzburg lädt am Donnerstag, 24. April, um 14.30 Uhr in die Cafeteria des BRK-Seniorenzentrums Krumbach ein, wo es in Theorie und Praxis um „Erste Hilfe für Senioren“ geht. „Hilfe – bloß kein Oberschenkelhalsbruch – Sturzprophylaxe“: Zu diesem Thema referiert Gerd Mäckle vom Therapiezentrum „Körpernorm – Physiotherapie & Podologie“ am Freitag, 16. Mai, (Beginn 14 Uhr) im Sportheim Niederraunau. Die „Blaulichtwochen“ enden dann am 4. Juni, wenn um 14 Uhr die Polizeiinspektion Krumbach im AWO Seniorenheim über „Betrugsmaschen“ von Trickdieben und Trickbetrügern informiert. Weitere Infos geben Johanna Herold, Telefon (08282) 3959, und Franziska Böhm (Bürgerhaus), Telefon (08282 995380-11).