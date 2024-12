Das gab es beim festlichen Adventskonzert des Simpert-Kraemer-Gymnasiums zu hören

Ein Konzert der besonderen Art boten die Schülerinnen und Schüler des Simpert-Kraemer-Gymnasiums den zahlreich erschienenen Gästen in der Adventszeit. Pfarrer Victor Roger Nkou Fils stellte seine Kirche für dieses Konzert gerne zur Verfügung.

Schulleiter Norbert Rehfuß freute sich, dass so viele Menschen das Konzert besuchten. Er sprach von der dunklen Zeit, in der jetzt das Licht erleuchtet, die Geburt Christi. „Einfach mal innehalten und die Zeit genießen“, so Rehfuß bei seiner Begrüßung. Die Chorklassen der 5. Jahrgangsstufe sangen drei Stücke, musikalisch begleitet wurde der Chor auf dem Klavier von Silvia Kolb. Die SKG Band spielte unter Leitung von Berthold Leicht „Ihr Hirten erwacht“. Die Band ist schon lange Bestandteil des Gymnasiums. Ihr Spiel war sehr beeindruckend. Mit einem Mal, es war ganz still, erklang der majestätische, würdevolle Klang der Orgel: Leon Dempf aus der Klasse 11c, spielte das Stück von Johann Sebastian Bach, die Fantasie g-moll (BWV542), mit großer Hingabe und Leidenschaft. Zwischen all den Musikstücken trugen die Schüler Gedichte oder auch kleine Geschichten vor. Alle handelten von Advent und der bevorstehenden Weihnachtszeit.

Das große Orchester unter Leitung von Peter Kovac spielte Michael Praetorius (arr. Marco Müller) Auszug aus der Ballettmusik „Terpsichore“. Vor allem die Streicher spielten sehr gefühlvoll. Sarah Müller spielte ein Stück von Vivaldi, ein Concerto e-Moll für Violoncello. Begleitet wurde sie von Leon Dempf. Beeindruckend waren auch die Schüler Thomas Frei (Q12), Orchestersolist, und Maximilian Nigg (Trompete). Sie sangen und spielten aus dem Weihnachtsoratorium, „Großer Herr und starker König“. Mit dem großen Chor der Schule unter Leitung von Peter Neuburger gab es noch einmal einen Höhepunkt. Von J. Rutter sangen die Schüler „A Clare Benediction. Sehr beeindruckend war auch das Vokalensemble mit dem Lied „Es ist ein Ros entsprungen“. Mit einem gemeinsamen Lied („Macht hoch die Tür“) ging das Konzert dann zu Ende. Da Norbert Rehfuß gebeten hatte, nicht zwischen den Stücken zu klatschen, aus Respekt der Örtlichkeit gegenüber, gab es natürlich zum Schluss der Vorstellung einen überschäumenden Applaus für die Künstler.