Das ist bei der Denkmalschutz-Jahrestagung in Krumbach geplant

„Heritage“: Mit „Erbe“ wird dieses englische Wort zumeist übersetzt. Es ist das „kulturelle Erbe“, das demnächst bei einer großen Veranstaltung in Krumbach im Mittelpunkt steht. Die Mitglieder des Denkmalnetzes Bayern treffen sich am Freitag/Samstag, 15./16. November in Krumbach zu ihrer Jahrestagung. Einer der Höhepunkte ist der „Heritage Slam“ am Freitag, 15. November, ab 19 Uhr im Stadtsaal. Bis zu acht Menschen werden auf der Bühne ihr „Herzensthema“, eine Geschichte über ein Denkmal oder ein Projekt, vortragen. Die Veranstaltung wird gemeinsam von Marc Hettich (Vorsitzender des Krumbacher Kulturvereins Kult) und Franziska Scheule-Walter (Krumbacher Heimatverein) organisiert. Der Eintritt für den Slam-Abend ist frei.

Franziska Scheule-Walter engagiert sich seit Langem für den Erhalt historisch wertvoller Gebäude. Bekannt ist sie vielen auch durch ihre Video-Reihe zum Thema. Der langjährige Bundesfinanzminister wird dann am Samstag, 16. November, ab 9.30 Uhr im Gasthof Munding über die Perspektiven für den Denkmalschutz sprechen. Am Samstag, 16. November im Gasthof Munding bilden dann „vormittags fachliche Vorträge die Grundlage für einen Dialog mit Bürgern, Initiativen und Politikern. Vorgestellt wird unter anderem ein gelungenes Stadtentwicklungsprojekt in Aub (Landkreis Würzburg). Nachmittags erkunden die Teilnehmer die Stadt Krumbach, um sich ein Bild von den Entwicklungen vor Ort zu machen“, schreibt das Denkmalnetz in seiner Mitteilung. (AZ)