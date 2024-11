Das ist der Fahrplan für die Generalsanierung der Krumbacher Mittelschule

„Baubeginn der Generalsanierung wäre dann im August 2025“, schreibt die Stadtverwaltung. Das deutet an, dass es jetzt mit der Generalsanierung der Mittelschule in Krumbach richtig konkret wird. Die Kosten für das Projekt liegen in einer Größenordnung von rund 35 Millionen Euro. Wie soll die Sanierung im Detail aussehen? Und wie wird das Ganze finanziert? Darüber wurde jetzt im Krumbacher Stadtrat debattiert.

