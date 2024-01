Das Krumbacher Stückwerk setzt ein Zeichen gegen den Pessimismus

Plus Das Krumbacher Kultuzentrum stellt sein neues Programm vor. Wie die Organisatoren das Stückwerk zu einem "Raum für das Miteinander" gestalten möchten.

Ein Ort des Austausches, der Toleranz, der Lebensfreude und des Optimismus: Mit dieser Botschaft möchte das Krumbacher Stückwerk gerade jetzt, in diesen angespannten Zeiten, viele Menschen erreichen und zusammenführen. Die Organisatoren Marc Hettich und Max Wind stellten jetzt das Programm in Krumbachs soziokulturellem Zentrum für die nächsten Monate vor. Zu Gast sein wird unter anderem Dr. Christian Boeser von der Uni Augsburg. Der Sozialwissenschaftler spricht darüber, warum "wir mehr positiven Streit brauchen". Geplant ist ferner ein Abend mit brasilianischem Karneval.

Im Krumbacher Stückwerk finden seit 2021 Menschen aus den unterschiedlichsten Lebenslagen zusammen. Es gibt Kunstausstellungen und Konzerte, zuletzt einen viel beachteten Weihnachtsmarkt. Zugleich ist das Stückwerk eine Anlaufstelle für Menschen auf der Schattenseite des Lebens. Aktiv ist hier beispielsweise auch die Flüchtlingshilfe Krumbach. Federführend bei der Organisation ist der Krumbacher Kulturverein Kult, der Betrieb wird komplett ehrenamtlich organisiert.