Der etwas andere Weihnachtsmarkt in Krumbach

Kunsthandwerk, Livemusik, Gastronomie: Am 10. und 11. Dezember findet im Stückwerk in Krumbach ein Weihnachtsmarkt statt.

"Das ist das Haus des Kults“: Wo sonst der Nikolaus wohnt, ist in Krumbach der Kulturverein zu Hause. Schon auf dem Flyer wird klar, dass der Kult Weihnachtsmarkt in den Vereinsräumen im Stückwerk eigene Akzente setzt. Im gesamten Obergeschoss und auf dem Parkplatz des Soziokulturellen Zentrums in der Luitpoldstraße 10 in Krumbach gibt es am 10. und 11. Dezember jeweils zwischen 16 und 22 Uhr ein vielseitiges Programm. Bei den über zwanzig Ausstellern handelt es sich ausschließlich um Anbieter, die Handwerk, Kunsthandwerk, Deko oder Schmuck mitbringen werden. "Der Do-It-Yourself-Gedanke war uns schon immer sehr wichtig“, betont Michaela Wind, die sich im Verein federführend um das Mammutprojekt Weihnachtsmarkt kümmert.

Auch beim Essen setzt man auf Qualität statt Quantität. "Uns war wichtig, mit dem Gasthof Diem und dem Kupferdächle zwei Krumbacher Gastronomen mit einzubinden“, erläutert die Kult-Aktive. Natürlich sind auch die Stückwerk-Bewohner selbst aktiv dabei. So gibt es etwa selbstgemachte Waffeln von Wochenteilercafè-Nutzerinnen sowie handbeschriftete Tassen von Melissa Niedermair und weiteren Kreativen oder Weihnachtswichtel-Figuren aus dem 3D-Drucker von IT-ler David Maier.

30 freiwillige Helfer sind im Stückwerk dabei

Für ein so ambitioniertes Projekt sind natürlich viele Hände notwendig. "Mehr als 30 freiwillige Helfer unterstützen uns“, freut sich Michaela Wind. "Der Ü55-Mädelstreff hilft beim Spülen, während die Trachtenpunks bei der Dekoration mitgestalten.“ Die bunt zusammengewürfelte Truppe spiegelt sehr gut die Stückwerk-Familie wieder. "Dazu gehören natürlich auch Kinder“, ergänzt die zweifache Mutter. Tatsächlich ist auch an die jüngsten Weihnachtsmarktbesucher gedacht: Familienstützpunkt und Jugendpflege bieten eine Bastelecke an, während draußen am Feuer die Geschichtenerzählerin Tine Mehls Groß und Klein unterhält. Nicht nur für Familien ist die Fotoaktion von Georg Drexel gedacht: "Jeder kann seinen Weihnachtsschnappschuss mit nach Hause nehmen.“

Der Kult wäre nicht der Kult, wenn der Weihnachtsmarkt nicht auch von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet würde. "Unsere Besucher können einen Trachtenpunk-Knopfworkshop machen oder Holzbildhauer, Handlettering und einen Steinmetz live erleben“, schwärmt die Krumbacherin. Im Herzstück gibt es Livemusik: Neben dem Musikverein und dem Musikcenter Krumbach (beide im Stückwerk beheimatet) gibt es Auftritte von The Phonics, Bumkracher sowie Dudelsackspieler Martin Leopold. Zu den Höhepunkten dürften am Samstag Westwood Bluegrass und am Sonntag Philip Bradatsch gehören.

"Das Stückwerk soll ein offener Raum sein, an dem sich Menschen zum kulturellen Austausch und zum sozialen Miteinander treffen können“, erläutert Michaela Wind. Beim Weihnachtsmarkt dürfte dieser Wunsch in Erfüllung gehen. (AZ)

