Krumbach

12:03 Uhr

Der Krumbacher Geschenkeladen "irgendwie" hat wieder auf

Das "irgendwie Wohnakzente" in Krumbach ist wieder geöffnet.

Plus Seit Anfang April stehen die Türen bei „irgendwie Wohnakzente“ in der Krumbacher Innenstadt wieder offen. Geschäftsführer ist jetzt Thomas Schenk. Was neu ist.

Von Dominik Thoma

Egal, ob Wohnaccessoires oder Geschenkartikel: Wer das Geschäft mit dem Namen „irgendwie Wohnakzente“ in Krumbach betritt, entdeckt eine Fülle an kleinen und größeren Artikel für Haus und Garten sowie Produkte für jede Altersgruppe, von Kleinkind bis Erwachsener. Die Liste der angebotenen Auswahl ist lang und vielfältig: Mit ausgefallenen Dekorationsgegenständen kann man Wohnung und Garten verschönern, es gibt aber auch Artikel für den Hausrat, wie Lampen, Geschirr, Servietten und Kleinmöbel. Jüngere können sich über Kuscheltiere und Babydecken freuen. Außerdem werden Feinkost, Spirituosen, Öle und Essig angeboten.

Am 30. November des vergangenen Jahres wurde das „irgendwie“ geschlossen. Die damaligen Inhaberinnen Petra Oberhoffner und Ulrike Walter entschieden sich, nach fast 40 Jahren im Krumbacher Einzelhandel, in den Ruhestand zu gehen. 25 Jahre lang betrieben die Schwestern davor das „irgendwie“ in der Karl-Mantel-Straße, das somit einen Nachfolger brauchte.

