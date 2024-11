Der neuer Pfarrer Victor Roger Nkou Fils bringt internationale Erfahrung nach Krumbach

Fröhlichkeit als Türöffner. Bereits bei der Begrüßung am Eingang des Pfarrbüros zeigt der Mann Humor und davon hat er jede Menge. Lachen gehöre zu seiner Persönlichkeit, sagt Victor Roger Nkou Fils, der seit 1. November die Krumbacher Pfarreiengemeinschaft Maria Hilf leitet, zu der die Pfarreien Maria, Hilfe der Christen Krumbach, St. Otmar Attenhausen und St. Thomas von Canterbury Edenhausen gehören. Am Sonntag, 1. Dezember, 16 Uhr, wird er in der Pfarrkirche Maria Hilf mit Gottesdienst und Stehempfang offiziell in sein Amt eingeführt.

