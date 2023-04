Krumbach

06:15 Uhr

Diakon Lauerer wollte für die Menschen ein Segen sein

Zwei Persönlichkeiten der Pfarreiengemeinschaft St. Michael Krumbach, die sich gut verstehen: Stadtpfarrer Josef Baur (links) und Diakon Bernhard Lauerer (rechts), der am kommenden Sonntag nach dreieinhalb Jahren Seelsorge in Krumbach in den Ruhestand geht.

Plus Diakon Bernhard Lauerer geht Ende April in den Ruhestand. Was er vor hat und wofür er in der letzten Zeit seiner Seelsorgetätigkeit dankbar war.

Von Josef Jäger Artikel anhören Shape

Am kommenden Sonntag, 30. April, um 10.15 Uhr wird nach einem festlichen Gottesdienst, Diakon Bernhard Lauerer von der Pfarrgemeinschaft St. Michael in Krumbach in den Ruhestand verabschiedet. Dabei geht für den scheidenden Diakon, wie er selbst sagt, eine Ära zu Ende.

Diakon Lauerer hat sich in den vergangenen dreieinhalb Jahren in Krumbach sehr wohl gefühlt: So war auch Stadtpfarrer Josef Baur froh und dankbar, dass er durch Lauerer eine tatkräftige Unterstützung in den vielseitigen Aufgaben der Pfarrgemeinschaft zur Seite hatte. Was Baur an Lauerer besonders schätzt, war die hervorragende Teamarbeit und wie der Stadtpfarrer weiter wissen ließ, seien alle Aufgaben bei Lauerer in sehr guten Händen gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen