Krumbach

vor 3 Min.

Die Jugend steht im Mittelpunkt der "Woche für das Leben"

Plus Ein Vortrag bei der "Woche für das Leben" greift das Thema Logotherapie in Lebenskrisen auf. Dr. Anneliese Hösch, Vorsitzende des Hospizvereins, informiert.

Von Angelika Stalla

Worum geht es bei der „Woche für das Leben“, die vom 22. bis 29. April stattfindet?



Dr. Anneliese Hösch: Die seit mehr als 20 Jahren stattfindende Woche für das Leben ist eine gemeinsame Initiative der beiden großen Konfessionen in Deutschland. Thematisch wird alljährlich ein wichtiges gesellschaftliches Thema in den Fokus genommen, zu dem eine Auseinandersetzung in den kirchlichen und kommunalen Gemeinden angestoßen, gemeinsam nach Antworten gesucht und Verbesserungs- und Lösungsvorschläge vorgestellt werden sollen. Nachdem im vergangenen Jahr „Mittendrin, - Leben mit Demenz“ im Mittelpunkt stand, soll die Aufmerksamkeit in diesem Jahr besonders auf die jüngere Generation gerichtet sein.

Wie kommt es dazu? Warum die jüngere Generation? Was beinhaltet das Motto „Generation Z(ukunft). Sinnsuche zwischen Angst und Perspektive“?



Dr. Anneliese Hösch: Die Pandemie hat in nachdrücklicher Weise unser aller Alltag, im Besonderen jedoch den der Schülerinnen und Schüler, der Auszubildenden, der Studierenden sowie der Berufseinsteiger geprägt. Die Sorge um ihre Zukunft, um unser Klima und unsere Umwelt, die Schrecken eines Krieges mitten in Europa belastet sie und treibt sie um. Es ist wichtig, diese Ängste und Sorgen wahrzunehmen und ernst zu nehmen, zuzuhören, ins Gespräch zu kommen und im Kontakt zu bleiben, gemeinsam nach tragfähigen äußeren, gesellschaftlichen Lösungen zu suchen und zudem aber auch innere, persönliche Wege zu finden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen