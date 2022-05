Krumbach

18:30 Uhr

Die Kita in Krumbach wird für Eltern von Geschwistern teurer

Für Geschwisterkinder mussten Eltern in Krumbacher Kitas bisher weniger zahlen, das ändert sich ab September.

Plus Die Gebührenermäßigung für Geschwisterkinder fällt ab September weg. Das hat der Stadtrat am Montag beschlossen. Die Gründe sind nicht nur finanzieller Natur.

Von Piet Bosse

Für das zweite und das dritte Kind, das Eltern in die Kita in Krumbach schicken, haben sie bisher weniger bezahlt. Das zweite Kind kostet bisher die halbe Gebühr und das dritte Kind ein Viertel der vollen Gebühr. Der Nachlass von 75 Prozent wird dabei auf den insgesamt niedrigsten Preis angewendet und der Rabatt von 50 Prozent auf den zweitniedrigsten. Diese Regelung gilt seit September 2010 und seit 2013 auch dann, wenn die Kinder einer Familie unterschiedliche Kindertagesstätten besuchen. Genau 12 Jahre nach der Einführung, am 1. September 2022, ändert sich das für Eltern.

