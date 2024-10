Dieb klaut Gelbeutel aus Auto in Krumbach

Einen Diebstahl aus einem Auto in Krumbach meldet die Polizei. Demnach wurden zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen aus einem in der Theodor-Einsle-Straße geparkten Pkw eine Geldbörse sowie verschiedene Fahrzeugpapiere durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Aufbruchspuren konnten am Fahrzeug nicht festgestellt werden, obwohl die Halterin sich sicher war, das Fahrzeug versperrt zu haben. Bislang ist unklar, wie der Täter in das Fahrzeug gelangte. Personen, welche im fraglichen Zeitraum diesbezüglich etwas bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 08282/905-0 bei der Polizei Krumbach zu melden. (AZ)

