Am Dienstag kam im Zeitraum von 19.15 Uhr bis 19.45 Uhr bei der Mittelschule in der Talstraße in Krumbach auf der Berufsinfomesse eine technische Laser-Reflektor-Einheit abhanden. Mithilfe von Zeugenaussagen ermittelte die Polizei den Täter. Anschließend fanden sie bei einer Durchsuchung den Lichtreflektor bei einem Schüler. (AZ)

