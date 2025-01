Drei Autos prallen auf der B300 aufeinander

Bei einem Auffahrunfall auf der B300 ist am Montagmittag hoher Sachschaden entstanden. Nach Angaben der Polizei hatte kurz hinter Krumbach in Fahrtrichtung Thannhausen ein Autofahrer verkehrsbedingt angehalten, um nach links in Richtung Krumbad abzubiegen. Das nachfolgende Fahrzeug hielt ebenfalls an. Ein dritter Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das zweite Fahrzeug auf, welches wiederum auf das erste Fahrzeug geschoben wurde. Verletzt wurde niemand, so die Polizei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 11.500 Euro. Ein Auto musste abgeschleppt werden. (AZ)

