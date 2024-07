Drei Fahrzeuge sind in Krumbach in einen Auffahrunfall verwickelt

Am Montag hat sich gegen 17.45 Uhr auf der Nattenhauser Straße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 19.000 Euro ereignet. Nach Angaben der Polizei fuhren drei Autos hintereinander auf der Nattenhauser Straße stadteinwärts. Die 19-Jährige Fahrerin des ersten Wagens musste verkehrsbedingt abbremsen. Die ihr nachfolgende 52-jährige Pkw-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug auch noch rechtzeitig anhalten. Der 47-jährige Lenker des dritten Fahrzeugs konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Pkw der 52-Jährigen auf. Deren Fahrzeug wurde auf den Wagen der 19-Jährigen geschoben. Im Auto der 52-Jährigen saß ein 19-Jähriger auf dem Beifahrersitz. Durch den Aufprall wurde dieser leicht verletzt. Er wurde zur Abklärung in eine Klinik gebracht. Eines der Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Krumbach wurde zur Unfallstelle gerufen, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. (AZ)

