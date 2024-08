E-Bike-Fahrer kollidiert in Krumbach auf Gehweg mit Auto

Am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr wollte laut Polizeibericht in Krumbach eine Pkw-Lenkerin von einem Parkplatz in die Raunauer Straße einfahren. Sie musste jedoch verkehrsbedingt an der Ausfahrt warten. Ein 35-jähriger Mann war mit seinem E-Bike unerlaubt auf dem Gehweg unterwegs, übersah den stehenden Pkw und fuhr dagegen. Hierbei verletzte er sich leicht und kam anschließend mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Krumbach. Am Pkw und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von etwa 550 Euro. (AZ)

