Krumbach/Edelstetten

vor 18 Min.

Der Dialekt sorgt für Heimatgefühl und Individualität

Plus Der Bayerische Dialektpreis geht an Dr. Edith Burkhart-Funk aus Niederraunau und Dr. Brigitte Schwarz aus Edelstetten. Woran die Forscherinnen arbeiten und was ihnen wichtig ist.

Seit 2017 verleiht das Heimatministerium jährlich den Dialektpreis Bayern. Damit werden auf Vorschlag der Bezirksheimatpfleger Personen geehrt, die sich mit Dichtung, Kabarett, Theater, Musik oder wissenschaftlicher Forschung in besonderer Weise für den Erhalt des Kulturgutes Dialekt einsetzen. In diesem Jahr wurden Dr. Edith Burkhart-Funk aus dem Krumbacher Ortsteil Niederraunau und Dr. Brigitte Schwarz aus Edelstetten durch Staatsminister Albert Füracker ausgezeichnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .