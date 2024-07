Ein feierliches Finale in der Krumbacher Realschule

Es war im Rahmen der Abschlussfeier der Absolventen 2024 der Realschule Krumbach unüberhörbar: Die Lobeshymen und die herzlichen Dankesworte der Schülersprecher, der einzelnen Jahrgangsprecher und des Elternbeiratsvorsitzenden an eine Schule, die den 68 Absolventinnen und Absolventen ein Fundament in den neuen Lebensabschnitt mit auf den Weg gaben. Passend dazu die Qualität der engagierten Schule, die vom Bayerischen Kultusministerium in den letzten Monaten zur „Profilschule für Informatik und Zukunftstechnologien“ und zur „Klimaschule Bayern“ ausgezeichnet wurde.

Mit einem Abschlussgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Michael, den Stadtpfarrer Josef Baur zelebrierte und der von den Schülerinnen und Schüler gestaltet wurde, begannen die Feierlichkeiten für die Absolventen der Klassen 10a/10b und 10c. In der mit viel Geschmack festlich gestalteten Aula der Schule standen dann Zeugnisübergabe, Ehrungen, Gruß- und Dankesworte im Mittelpunkt der Veranstaltung. In seiner Begrüßung sagte Schulleiter Rudolf Kögler: “Heute feiern wir eure Leistungen, euren Fleiß und euren Mut. Ihr habt die Realschule erfolgreich abgeschlossen und steht nun am Beginn eines neuen Kapitels in eurem Leben.“

Was Schulleiter Kögler den Absolventen wünscht

Kögler an die Absolventen:“ Wenn ihr auf eure Schulzeit zurückblickt, werdet ihr sicherlich auch an Zeiten denken, in denen der Wind euch kalt ins Gesicht geblasen hat und die Wellen hochschlugen: Prüfungen, die schwierig waren, Konflikte und Freunden oder vielleicht auch persönliche Rückschläge“. Aber genau diese Erfahrungen, sagte der Schulleiter, haben euch stärker und widerstandsfähiger gemacht.“ Kögler gratulierte von ganzem Herzen zum erfolgreichen Abschluss: „Mögen eure Segel immer straff im Wind stehen und eure Reise voller Abenteuer und Entdeckungen sein.

Die Jahrgangsbesten in der Krumbacher Realschule (vorne von links): Elias Relovsky, Leonie Fent, Johanna Häußler, Pia Schnitzler, Elisa Thoma. HInten von links: Johannes Konrad, Christoph Jekle, Esma Kayan, Hannah Fischer, Raphael Blank und Sabina Leinauer. Foto: Josef Jäger

Es waren die Schülersprecher Monja Schwarz und Efe Dagtekin, die sagten, dass sie nicht nur ein Schuljahr beenden, sondern auch ein Kapitel unseres Lebens. Die beiden Schülersprecher weiter:“Dieses Zeugnis ist nicht nur ein Stück Papier - es ist das Ergebnis unserer Anstrengungen, unserer Bemühungen und unserer Entschlossenheit über die gesamte Schulzeit hinweg.“ Auch der Elternbeiratsvorsitzende Stefan Gamperling nutzte die Gelegenheit, den 68 Absolventen zu gratulieren - mit den besten Wünschen für eine erfolgreiche Zukunft für einen Weg, den man selber ausgesucht hat. Im Namen der gesamten Schulfamilie wurde Sandra Stenzel-Gruber als Mitglied des Elternbeirates für ihr großartiges Engagement ausgezeichnet. Nachdem ihr Sohn Noah nach erfolgreichem Realabschluss die Schule verlässt, endet nun auch die Mitwirkung im Elternbeirat. Eine Überraschung hatte Sabine Turek von der Raiffeisenbank Schwaben Mitte parat: Für Leonie Fent und Monja Schwarz gab es im Namen der Raiffeisenbank Schwaben Mitte den Sozialpreis 2024. Dabei handelt es sich bei dieser Auszeichnung um ein ehrenamtliches Engagement, das so, Sabine Turek, nicht genug gelobt und geehrt werden kann. Beide Geehrten sind Personen, die hinter den Kulissen vielseitig für die Schule tätg waren und die es verdient haben, eine ganz besondere Ehrung zu erhalten.

Der Abschlussball fand im Krumbacher Stadtsaal statt

Der erfolgreiche Jahrgang konnte die Zeugnisse dann unter Beifall mit Freude entgegennehmen. Die musikalische Umrahmung der Abschlussfeier hatte das Bläserensemble unter der Leitung von Sarah Fuchs sowie die Folkgruppe unter der Leitung von Rudolf Kögler und Sebastian Ibold mit einem Chor aus verschiedenen Klassen übernommen. Nach all den Feierlichkeiten gab es noch den Abschlussball im Stadtsaal.

Die Absolventinnen und Absolventen: 10a: Abenstein, Lorena (Waltenhausen) / Blank, Raphael (Krumbach (Schwaben)) / Egner, Paul (Krumbach (Schwaben)) / Fischer, Hannah (Deisenhausen) / Graile, Noah (Krumbach (Schwaben)) / Hartmann, Marvin (Neuburg a.d.Kammel) / Kayan, Esma (Krumbach (Schwaben)) / Klimkeit, Dominik (Krumbach (Schwaben)) / Kneipp, Len (Breitenbrunn) / Leinauer, Sabina (Breitenbrunn) / Ley, Sebastian (Krumbach (Schwaben)) / Löffler, Jonathan (Krumbach (Schwaben)) / Mußack, Lukas (Aletshausen) / Mussack, Maximilian (Krumbach (Schwaben)) / Naujocks, David (Krumbach (Schwaben)) / Öksüz, Armina (Krumbach (Schwaben)) / Ortlieb, Alina (Krumbach (Schwaben)) / Raum, Fiona (Breitenbrunn) / Relovsky, Elias (Krumbach (Schwaben)) / Rohrhirsch, Ferdinand (Krumbach (Schwaben)) / Stenzel, Noah (Krumbach (Schwaben)) / Thoma, Elisa (Breitenthal).

10b: Baur, Elias (Neuburg a.d.Kammel) / Cam, Ulas (Krumbach (Schwaben)) / Drappeldrey, Mathis (Deisenhausen) / Efe, Ömer (Krumbach (Schwaben)) / Eheim, Finn (Krumbach (Schwaben)) / Fent, Leonie (Neuburg a.d.Kammel) / Frieder, Lorenz (Krumbach (Schwaben)) / Frisch, Luis (Krumbach (Schwaben)) / Gnann, Kevin (Krumbach (Schwaben)) / Göser, Alina (Thannhausen) / Hagemann, Joschua (Deisenhausen) / Häußler, Johanna (Wiesenbach) / Heiß, Lena (Wiesenbach) / Hopfenzitz, Valentin (Deisenhausen) / Jekle, Christoph (Neuburg a.d.Kammel) / Jenuwein, Ulrich (Breitenthal) / Kasiksiz, Ekin (Krumbach (Schwaben)) / Kirschenhofer, Julian (Neuburg a.d.Kammel) / Konrad, Johannes (Deisenhausen) / Leopold, Pascal (Deisenhausen) / Schnitzler, Elea (Thannhausen) / Schnitzler, Pia (Wiesenbach) / Würtele, Roman (Deisenhausen) / Zeman, Peter (Neuburg a.d.Kammel) / Zimbelmann, Leo (Neuburg a.d.Kammel)

10c: Ammann, Noah (Deisenhausen) / Bartenschlager, Niklas (Krumbach (Schwaben)) / Bilgü, Taha (Krumbach (Schwaben)) / Dagtekin, Efe (Krumbach (Schwaben)) / Fischer, Antonia (Krumbach (Schwaben)) / Glogger, Anna (Krumbach (Schwaben)) / Glogger, Johannes (Krumbach (Schwaben)) / Kesimova, Siana (Neuburg a.d.Kammel) / Losert, Julia (Deisenhausen) / Lutzenberger, Sarah (Breitenbrunn) / Morina, Leart (Krumbach (Schwaben)) / Münzenrieder, Marie (Krumbach (Schwaben)) / Pagano, Nicole (Krumbach (Schwaben)) / Schebesta, Emma (Neuburg a.d.Kammel) / Schelte, Sophie (Deisenhausen) / Scholz, Florian (Salgen) / Schwarz, Monja (Krumbach (Schwaben)) / Turhan, Evren (Krumbach (Schwaben)) / Vogel, Franziska (Neuburg a.d.Kammel) / Weber, Maja (Krumbach (Schwaben))

Einserschüler: Konrad, Johannes (10b - 1,25) / Fischer, Hannah (10a - 1,27) / Jekle, Christoph (10b - 1,27) / Blank, Raphael (10a - 1,36) / Fent, Leonie (10b - 1,36) / Leinauer, Sabina (10a - 1,42) / Thoma, Elisa (10a - 1,5) / Häußler, Johanna (10b - 1,55) / Relovsky, Elias (10a - 1,82) / Schnitzler, Pia (10b - 1,91) / Kayan, Esma (10a - 1,92).