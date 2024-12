Ein neuer Wanderführer lässt Krumbach auf spannende Weise entdecken

Sattes Grün, prachtvolle Blumen, blauer Himmel: Die Idylle des Titelbildes wirkt in dieser winterlich-grauen Jahreszeit fremdartig, fern - und doch gleichermaßen schön. Der sommerliche Blick in den Krumbacher Stadtgarten, er ist gewissermaßen das „Eingangstor“ zum neuen Wanderführer der Stadt Krumbach mit Wegen in und um Krumbach. Die Broschüre ist das Ergebnis einer monatelangen Arbeit des P-Seminars „Wanderwege um Krumbach“ des Simpert-Kraemer-Gymnasiums. Sie liegt an verschiedenen Stellen in Krumbach kostenlos aus. Und reizvoll sind die Wanderungen nicht nur im Sommer, sondern zu jeder Jahreszeit.

Peter Bauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Birgit Baumann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis