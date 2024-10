Eine ergreifende Lesung: Wie ein Mann dem Tod ins Auge blickt

Nicht zum ersten Mal beteiligte sich die Ökumenische Hospizinitiative Krumbach und Umgebung e. V. am Krumbacher Literaturherbst. Auch heuer gab es in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule im Landkreis Günzburg ein interessantes Angebot. Das Lesetrio Eva Gantner, Herbert Kramer und Heinrich Lindenmayr konnte dafür gewonnen werden, „Das späte Leben“ von Bernhard Schlink durchzuarbeiten, Szenen auszuwählen und dem Publikum zu präsentieren. Seit 2008 ist das Trio öffentlich aktiv und hat seitdem 20 Bücher in jeweils gut einstündigen Lesungen vorgestellt.

