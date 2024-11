Eine Krumbacher Reise in ein „zauberhaftes Kunstuniversum“

Kann die Spitze eines kleinen Stifts „ein ganzes Universum sein“? Als Birgit Dreier diesen Gedanken formuliert, wird spürbar, welchen Zauber Kunst entwickeln kann und in welch faszinierende Welten sie uns begleiten kann. Architektin Birgit Dreier (ihr Krumbacher Architekturbüro ist Sponsor der Kunstnacht) hat im Vorfeld der Veranstaltung mit vielen Künstlerinnen und Künstlern gesprochen, sie ist regelrecht eingetaucht in ihre Gedanken - darunter war auch das „Universum auf der Spitze eines Stifts“. Birgit Dreier sprach die Eröffnungsworte für die Kunstnacht in der ehemaligen Knöpfle-Halle, die für die Kunstnacht in eine große Galerie verwandelt wurde. Bei der Kunstnacht gab es eine Rekordbeteiligung: Rund 60 Künstlerinnen und Künstler präsentierten sich an 19 Stationen.

