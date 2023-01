Krumbach/Ellzee

vor 21 Min.

Schweizer Konzern kauft Borgers für 117 Millionen Euro

Plus Wie es für Borgers mit Standorten in Ellzee und Krumbach nach der Übernahme durch den Schweizer Autoneum-Konzern weitergeht. Der Insolvenzverwalter sieht "nachhaltige Perspektiven".

Artikel anhören Shape

Autoneum, der "weltweite Markt- und Technologieführer für Akustik- und Wärmemanagement für Fahrzeuge" mit Sitz in Winterthur in der Schweiz, übernimmt die Vermögenswerte der Borgers-Gesellschaften in Deutschland sowie die Anteile an den Tochtergesellschaften in Frankreich, Polen, Schweden, Spanien, Tschechien, Großbritannien und den USA. Damit zeichnet sich auch für Borgers Süd mit Standorten in Ellzee und Krumbach eine Lösung ab. "Ein entsprechender Kaufvertrag wurde unter den üblichen aufschiebenden Bedingungen notariell beurkundet", heißt es in der Pressemiteilung vonseiten des Insolvenzverwalters Dr. Frank Kebekus. Der bezahlte Unternehmenswert belaufe sich laut Mitteilung auf 117 Millionen Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen