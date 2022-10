Krumbach/Ellzee

Warum der Automobilzulieferer Borgers in die Insolvenz muss

Plus An den Standorten Ellzee und Krumbach sind rund 730 Mitarbeiter von der Insolvenz betroffen. Wie es jetzt weitergeht und wie die Gewerkschaft die Lage einschätzt.

Diese Nachricht hat, wie Gewerkschaftsschef Torsten Falke mitteilt, leider "nicht überrascht". Das Automobilzulieferunternehmen Borgers mit Standorten in Krumbach und Ellzee hat sich jetzt entschieden, einen Insolvenzantrag zu stellen. In Ellzee sind davon laut Mitteilung der Firma aktuell 476 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. In Krumbach sind es 258. Der Hauptsitz der Firma befindet sich in Bocholt (Nordrhein-Westfalen). Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Frank Kebekus aus Düsseldorf bestellt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Lauf des Dienstags informiert. Betroffen sind in den Krumbacher und Ellzeer Niederlassungen viele, die bereits seit Jahrzehnten für das Traditionsunternehmen arbeiten.

