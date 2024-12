Endspurt auf die Weihnachtslose der Werbegemeinschaft Krumbach

Im Rahmen der diesjährigen Weihnachtslosaktion gibt es in den Mitgliedsgeschäften der Werbegemeinschaft Krumbach bis 21. Dezember zum Einkauf ein Weihnachtslos dazu. Um 14 Uhr finden am Samstag, 21. Dezember, die dritte und letzte Zwischenverlosung sowie die Hauptverlosung im Krumbacher Stadtpark statt. Neben zahlreichen Sach- und Geldpreisen verlost die Werbegemeinschaft dann die diesjährigen Hauptgewinne: Einen Gutschein für eine Traumreise im Wert von 2000 Euro sowie 500 Euro in Form von Einkaufsgutscheinen der Werbegemeinschaft.

Hauptverlosung im Krumbacher Stadtpark lockt mit Traumreisen

Am vergangenen Samstag drehte sich zum zweiten Mal in diesem Jahr die große Lostrommel vor dem Wasserschloss. Zur Einstimmung unterhielt ein Bläserduo mit beschwingten Melodien. Die Glücksfeen Luisa und Magdalena assistierten Johannes Ringler von der Werbegemeinschaft bei der Ziehung, die folgenden Gewinnerinnen und Gewinnern Einkaufsgutscheine und Sachpreise bescherte: Ursula Jäger, Anita Huber, Sonja Merditay, Yilmaz Gülsen, Greta Leidescher, Nardina Gianfreda, Sieglinde Dümmler, Blasius Hampp, Maria Frey, Magarethe Lachenmayer, Robert Steiner, Annette Zach, Uwe Krause, Erika Ringler, Hans Bosch (alle Krumbach), Carolin Müller (Nattenhausen), Peter Roland (Deisenhausen), Norbert Fischer (Unterbleichen), Monika Gerstlauer (Edelstetten), Lena Konrad (Billenhausen), Tim Dopfer (Neuburg), Regina Grimbacher (Neuburg), Yaseen Duhnda (Thannhausen), Ernst Leinfelder (Buchdorf), Stefanie Lochbrunner (Aletshausen), Albert Niederwieser (Wiesenbach) und Doris Rothfelder (Ebershausen). (AZ)