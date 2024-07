Er brachte es vom Lehrling zum Sparkassendirektor

Als ein gewisser Sparkassenlehrling namens Hubert Schneider 1948 seine berufliche Laufbahn antrat, hatte er zwar jede Menge Fleiß und Optimismus, aber sicher nicht die Gewissheit in der Tasche, dass es eine Bilderbuch- und Vorzeigelaufbahn werden sollte. Nachdem Hubert Schneider dann die folgenden vier Jahrzehnte seinen Beruf zur Berufung und zum Lebensinhalt machte, konnte besagtem Sparkassen-Direktor Schneider bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand im Juli 1995 bescheinigt werden, dass er „wohl einer der Letzten gewesen sei, der es vom Lehrling bis zum Direktor gebracht habe“, wie es der damalige Landrat Dr. Georg Simnacher treffend und anerkennend formuliert hatte. Tatsächlich konnte auch Bürgermeister Georg Winkler dem aus dem Amt scheidenden Hubert Schneider attestieren, dass „ „die Krumbacher Sparkasse lebe“ und getragen werde von breitem Vertrauen der Bürgerschaft in Stadt und Kreis: „Und hier war Direktor Schneider eine verlässliche, überzeugende, personifizierte ‚vertrauensbildende Maßnahme’ dieses Hauses – und Garant für den Erfolg der heimischen Bank“. Dieser Tage ist Sparkassen-Direktor i. R. Hubert Schneider verstorben, er wurde 91 Jahre alt.

Hubert Schneider stand über 46 Jahre in den Diensten der Sparkassenorganisation. Sein Berufsweg führte ihn über die Kreis- und Stadtsparkasse Günzburg zur damaligen Kreis- und Stadtsparkasse Krumbach. Hier war er zunächst als stellvertretender Sparkassenleiter beziehungsweise als Vorstandsmitglied wegbereitend und hat nahtlos daran anschließend vom September 1974 bis zu seinem Übertritt in den Ruhestand 1995 als Vorstandsvorsitzender entscheidend die sehr erfolgreiche Entwicklung der Kreis- und Stadtsparkasse Krumbach mitgeprägt und gestaltet.

Der Start nach der Reform der Landkreise war nicht einfach

Sein Start damals als Chef der Krumbacher Sparkasse so kurz nach der Kreisreform war durchaus nicht leicht. Doch wie im bescheinigt werden konnte, hat sich Schneider nach der Devise „Nun erst recht voran“ seinen unerschütterlichen Optimismus bewahrt und durch den Umzug der Bank (von der Nattenhauser Straße, wo im heutigen Rathaus die Stadtverwaltung etabliert ist) zurück an den Krumbacher Marktplatz den Ausbau eines mustergültigen Zweigstellennetzes auch bewiesen. Dank seiner Führungsqualitäten und Kompetenz hat Hubert Schneider zudem in zahlreichen berufsständischen Organisationen und Sparkassenverbänden, auch eingebunden in Industrie- und Handelsgremien, dem Handwerk und der Landwirtschaft „selbstlos gedient und viele praktikable Initiativen entwickelt.

Hubert Schneider hat in den vielen Jahrzehnten Stadt und der Bürgerschaft in ganz besonderer Weise gedient: Hat als verantwortlicher und umsichtig wirkender Direktor maßgeblich und nachhaltig die erfolgreiche Entwicklung der Kreis- und Stadtsparkasse Krumbach mitgeprägt und gestaltet, und sich in der „Ära Schneider“ um die Sparkassenorganisation im Allgemeinen und das Krumbacher Institut im Besonderen außerordentlich verdient gemacht.

Über das engagierte berufliche Wirken hinaus, bleibt ebenso in wacher Erinnerung und unvergessen der so hoch einzuschätzende beständige ehrenamtliche Einsatz von Hubert Schneider bei so vielen Vereinen und Verbänden in Stadt, Kreis und Region. Stellvertretend anzumerken, die immer vorbildlich engagierte und konstruktive Mitarbeit beim BRK, in der Vorstandschaft des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, beim Kolpingwerk und dem Lions-Club, in verantwortlicher Position bei der Industrie- und Handelskammer Schwaben und als Schatzmeister der Volkshochschule Krumbach.