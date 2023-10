Krumbach

26.10.2023

Etwa jedes sechste Auto hat Airbags von Indorama aus Krumbach

Plus Für etwa 360 Beschäftigte des früheren Krumbacher Automobilzulieferers UTT gibt es eine Sicherheitswoche. Indorama ist trotz Absatzschwächen auf Wachstumskurs.

Von Krumbach in die Welt: Mit Produkten wie die der Textilspezialfirma und des Automobilzulieferers Indorama Ventures ist Autofahren sicherer geworden. "Ungefähr jedes sechste Auto auf unseren Straßen hat Airbags aus Krumbach", weiß Ralf Koehnen, Chief Operating Officer am Standort rechts der Kammel mit etwa 360 Beschäftigten. Vor fast vier Jahren wurde die Krumbacher Firma UTT vom thailändischen Konzern Indorama übernommen. Weltweit beschäftigt der asiatische Konzern etwa 23.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da die Arbeitssicherheit in den Indorama-Werken dem Unternehmen laut eigener Aussage sehr wichtig ist, läuft derzeit eine sogenannte "Safety Week": Eine Woche lang werden Beschäftigte neben der Arbeit geschult, es gibt einige Mitmachaktionen. Unsere Redaktion ist bei einem der Aktionstage im Krumbacher Werk dabei.

Arbeitssicherheit sei dem thailändischen Mutterkonzern Indorama wichtig

Wegen des nassen Wetters ist eine Lagerhalle kurzerhand zweckentfremdet worden. Darin ist ein Parcours aufgebaut. Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen sich an den jeweiligen Stationen an, alles läuft während der regulären Arbeitszeit. Es ist ein lockeres Kommen und Gehen. Bojana Pocuca ist bei Indorama in Krumbach die sogenannte EHS-Koordinatorin, was aus dem Neudeutschen übersetzt so viel wie Beauftragte für Arbeitssicherheit heißt. "Wir haben schon immer einen Sicherheitstag gemacht, nun wurde er auf eine ganze Woche ausgeweitet", erklärt sie. Es gebe verschiedene Themenblöcke wie Fitness oder Schutzvorkehrungen am Arbeitsplatz. Pocuca zeigt einen kreditkartengroßen Pass, den jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter an seinem Werkausweis mit sich führen muss. Auf der Karte wird auf sieben Kernaspekte der Arbeitssicherheit hingewiesen, etwa den Umgang mit offener Flamme oder das Arbeiten in Höhen.

