Ezgi Zengin gewinnt erneut beim Poetry Slam im Stadtsaal

Der große Raum im Stadtsaal Krumbach mit der Bühne im Vordergrund füllt sich allmählich. Und auf der Bühne selbst laufen Menschen hin und her, machen letzte Vorbereitungen. Der Auftrittsbereich ist mit einem gemütlichen Sofa, einer Ofenattrappe, einem Sessel und mehreren Bücherstapeln ausgestattet. Von der Decke hängen an Fäden einzelne Bücher herab. Die Atmosphäre, die hier gestaltet wird, weist deutlich auf die Veranstaltung hin: Der Poetry-Slam in der langen Nacht der Demokratie. Vor der Bühne stehen mehrere Reihen von Stühlen für die Zuschauer. In den ersten beiden Stuhlreihen sind Plätze für die Teilnehmer reserviert. Es herrscht eine laute Stimmung voller Gespräche.

Samuel Kraus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Poetry Slam Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtsaal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis