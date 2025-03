Frühlingserwachen im Heimatmuseum: Kunst und Handwerk unter einem Dach

Der Frühling steht vor der Tür, und mit ihm öffnet der traditionelle Frühlingsmarkt im Mittelschwäbischen Heimatmuseum Krumbach wieder seine Pforten. Am Sonntag, 16. März, verwandelt sich das Museum von 10 bis 17 Uhr in ein Paradies für Liebhaber handgefertigter Kunstwerke, regionaler Produkte und kreativer Geschenkideen. In diesem Jahr sind wieder etwa 25 Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker mit dabei, darunter viele bekannte Gesichter. Das vielfältige Angebot reicht von filigranem Schmuck aus Glasperlen und Edelsteinen über handgefertigte Kissen, Taschen, Socken und Mützen bis hin zu kunstvollen Ostereiern in verschiedenen Techniken. Besonders beliebt sind auch die liebevoll gestalteten Naturkränze, Keramikarbeiten für Haus und Garten sowie Makramee-Dekorationen und Puppenbetten.

Neben Deko- und Kunsthandwerksartikeln gibt es auch eine Auswahl an kulinarischen Spezialitäten. Wer gerne natürliche Produkte genießt, kann sich auf selbstgemachte Marmeladen, Kräutersalze und Honig aus der Region freuen. Auch Tannenspitzprodukte – bekannt für ihre wohltuenden Eigenschaften – werden auf dem Markt angeboten. Für Tierfreunde gibt es sogar handgemachte Leckerlies für Katzen und Hunde. Für alle, die auf der Suche nach besonderen Geschenkideen sind, bietet der Frühlingsmarkt eine Fülle von Möglichkeiten. Neben handgefertigten Bücher- und Leseknochenkissen gibt es auch dekorative Magnet-Tuchhalter und gehäkelte Tücher. Wer Wert auf nachhaltige Materialien legt, wird bei den Baumwolltaschen und Wendetaschen fündig. Für die Verpflegung gibt es fair gehandeltem Bio-Kaffee und Tee oder frisch gebackene Brezen, hausgemachten Kuchen, Muffins oder traditionelles Osterbrot. Ein besonderes Highlight des Marktes ist der persönliche Kontakt zu den Kunsthandwerkern. Viele von ihnen zeigen direkt vor Ort ihre Techniken und geben interessante Einblicke in die Herstellung ihrer Produkte. So können sich die Gäste nicht nur von den schönen Waren inspirieren lassen, sondern auch das Handwerk dahinter kennenlernen. Der Eintritt zum Frühlingsmarkt beträgt 2 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Museums: www.museum-krumbach.de.

