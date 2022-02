Krumbach

15:30 Uhr

Fünf vor Acht: Das Krumbacher Stückwerk als Videokulisse

Am Sonntag gibt es auf www.stueckwerk-krumbach.de das erste Video zu sehen. Den Anfang macht Alexandra Jörg u. a. bekannt aus The Voice of Germany, weitere Videos folgen im Wochentakt.

Plus Der Krumbacher Verein Kult e. V. bietet Kulturschaffenden auch in Corona-Zeiten eine Plattform. Am Sonntag gibt es erstmals einen Online-Auftritt von Sängerin Alexandra Jörg.

Von Marc Hettich

„Ein bisschen frustrierend ist das schon“, räumt Max Wind ein. Der Schriftführer des Kult e. V. spricht von einem Problem, das in der Pandemie viele Vereine beschäftigt: Die erschwerte Planung und Durchführung von Veranstaltungen. „Wir hatten einige Ideen“, kommentiert er. „Viele davon waren unter den aktuellen Bedingungen einfach nicht durchführbar.“ Um trotz 2G, Maskenpflicht und Auslastungsgrenzen der eigenen Satzung gerecht zu werden und ein kulturelles Angebot zu schaffen, setzt der Krumbacher Kulturverein nun auf eine digitale Alternative.

