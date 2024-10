Für den Denkmalschutz gibt es in Krumbach einen leidenschaftlichen Akzent

„Heritage“: Mit „Erbe“ wird dieses englische Wort zumeist übersetzt. Es ist das „kulturelle Erbe“, das demnächst bei einer großen Veranstaltung in Krumbach im Mittelpunkt steht. Die Mitglieder des Denkmalnetzes Bayern treffen sich am Freitag/Samstag, 15./16. November im Stadtsaal zu ihrer Jahrestagung. Einer der Höhepunkte ist der „Heritage Slam“ am Freitag, 15. November, ab 19 Uhr im Stadtsaal. Gesucht werden bis zu acht Menschen, die auf der Bühne ihr „Herzensthema“, eine Geschichte über ein Denkmal oder ein Projekt, vortragen.

