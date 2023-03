Krumbach

vor 51 Min.

Galerie am Wasserschloss: Lorbeer für Galeristen Karlheinz Schoblocher

Plus Fünf Jahre Galerie am Wasserschloss: Wie sich Reden, Musik und Aktionen bei der Vernissage in Krumbach zu einem heiteren bis ironischen Reigen fügen.

Von Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Selten sind Musik, Texte und Aktionen bei Veranstaltungen so gut aufeinander abgestimmt, wie es bei der Vernissage „Fünf Jahre Galerie am Wasserschloss“ der Fall war. Alexander Hofmann trug, begleitet von Timea Budinska am Piano, volltönend und weich Reinhard Meys Lied „Mein Achtellorbeerblatt“ vor. Laudatorin Astrid Thum setzte das Lorbeerblatt ins Zentrum ihrer Rede. Am Ende, nachdem sie die mythischen Bezüge, die Heil- und Würzkräfte des Lorbeers erläutert hatte, gab sie ein Körbchen mit Lorbeerblättern an die zahlreichen Gäste und Galerist Karlheinz Schoblocher, dem die Lorbeer-Hymne galt, bekam ein paar Blätter hinter die Bügel seiner Brille gesteckt.

