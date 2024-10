Geparktes Auto verkratzt und Nagel unter Reifen gelegt

Im Zeitraum vom Montag, 14. Oktober, bis Dienstag, 22. Oktober, wurde ein in Krumbach in der Brühlstraße geparktes Auto an der Motorhaube und an der Beifahrertüre verkratzt. Laut Polizeibericht hatte der bislang unbekannte Täter zudem einen Nagel an einem Reifen platziert. Es ist ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstanden. Personen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Nummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

