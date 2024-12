Großes Los-Finale beschert volle Gabentische

Vor der Bühne im Stadtpark dicht gedrängt, verfolgten Hunderte von „Weihnachtslos-Jägern“ das große Finale der Adventsverlosung der Werbegemeinschaft (WG) Krumbach. Musikalisch begleitete das Bläserquartett des Musikvereins Krumbach. Christian Mayer, Angelika Hosser, Martina Unglert und Lukas Ziegler führten als Vorstandsmitglieder der Werbegemeinschaft durch die Verlosung. Unterstützung bekamen Bürgermeister Hubert Fischer und WG-Vorsitzender Christian Mayer von der fünfjährigen Glücksfee Isabelle.

Der vorweihnachtliche Gabentisch war auch bei der dritten und letzten Liveziehung wieder mit zahlreichen Sachpreisen und Gutscheinen gefüllt. Gesponsert wurden die Preise von Mitgliedern der Werbegemeinschaft Krumbach, die seit dem Plätzlesmarkt 2024 insgesamt 60.000 Lose an ihre Kunden ausgaben.

Die Gewinner der Schluss-Verlosung der Werbegemeinschaft Krumbach: Livia Munari, Dieter Roschmann, Werner Gröbner, Mathilde Bastian, Wolfgang Kurzawa, Martin Utterer, Sonja Spengler, Elke Benkowitsch, Helga Bahner, Sabine Glogger, Otto Wenninger, Renate Bonk, Verena Balk, Rudolf Franz, Karl-Heinz Schöfer, Monika Marx, Maximilian Wörle, Matheo Brucksch, Greta Leidescher (alle aus Krumbach); Annemarie Bihler (Billenhausen), Hannah Czernin (Ebershausen), Katrin Scheunchen (Kettershausen), Rocco Stolt, Wolfgang Hammer (beide Niederraunau), Hanna Jutz (Seifertshofen), Irmgard Lindner (Waltenhausen) und Isolde Lachenmayer (Winzer). Bei der Auslosung der beiden Hauptpreise – Einkaufsgutscheine der Werbegemeinschaft im Wert von 500 Euro sowie der „Traumreise“-Gutschein im Wert von 2000 Euro – hatten nochmals alle ausgegebenen Lose eine Chance. Für extra Einkaufsfreuden in der Kammelstadt wurde die Losnummer 39482 aus dem großen Lostopf gezogen – damit kann sich Anna Streit aus Krumbach einen oder mehrere Wünsche erfüllen. Reisepläne schmieden kann der Inhaber oder die Inhaberin der Losnummer 24781. Der Traumreise-Gutschein im Wert von 2000 Euro blieb bei der Stadtpark-Verlosung jedoch ohne Empfänger. Der Losinhaber wird gebeten, sich bis 7. Januar 2025 in der Geschäftsstelle der Mittelschwäbischen Nachrichten in Krumbach, Telefon (08282) 907-0, zu melden. Sofern der Gewinner nicht ermittelt werden kann, gelten folgende Ersatznummern (in Klammern die Reihenfolge): 28587 (1), 29271 (2), 28591 (3), 36326 (4), 23673 (5), 37427 (6), 15354 (7), 02072 (8) und 10425 (9). (Foto: Sabine Spiegler)