Jahresrückblick: Die schwierige Suche nach einer Zukunftsstrategie für die Kliniken

Die bevorstehende Schließung der Geburtenstation zum Jahreswechsel 2024/25 in der Krumbacher Kreisklinik bewegte im Jahr 2024 vor allem im südlichen Landkreis Günzburg viele Menschen. Am 14. Dezember wurden hier die letzten beiden Kinder geboren. Aber dieser Einschnitt ist nur einer der vielen massiven Veränderungen in der Kliniklandschaft. Kostendruck, Fachkräftemangel und weitere Probleme drängen Kliniken dazu, in Kooperationen und Verbünden zusammenzufinden. Die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach blicken intensiv in den Nachbarkreis Dillingen. Ist gar eine landkreisübergreifende Partnerschaft mit den Kliniken in Dillingen und Wertigen denkbar? Eine Machbarkeitsstudie der Unternehmensberatung Roland Berger hält eine Art strategische Klinikallianz für möglich. Aber wie soll diese konkret aussehen? Und was würde sie für die einzelnen Kliniken und die Patienten bedeuten? Das sind elementare Fragen der Gespräche zwischen den Vertretern beider Landkreise und der Kliniken.

Peter Bauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis