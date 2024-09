Harnwegsinfekte: Ein Vortrag im Gasthof Traubenbräu in Krumbach

Einen Fehler hat es heute auf unserer Facebookseite gegeben. Der Vortrag über Harnwegsinfekte bei Frauen im Rahmen der Gesundheitswoche findet am heutigen Dienstag, 24.09.2024 um 19 Uhr im, Gasthof Traubenbräu am Krumbacher Marktplatz statt, nicht im Gasthof Traubenbräukeller wie irrtümlich gemeldet. Wiederkehrende Harnwegsinfekte bei Frauen – mehr als nur lästig Mehr als 50 % aller Frauen erleiden mindestens einmal im Leben einen Harnwegsinfekt. Vor allem jüngere Frauen und Frauen in und nach den Wechseljahren sind besonders häufig betroffen. Wenn diese Episoden mehr als zweimal pro Jahr auftreten, spricht man von rezidivierenden Harnwegsinfekten. Ob stets der Einsatz eines Antibiotikums notwendig ist und was vorbeugend dagegen getan werden kann, erklärt Anna Schulte Hostede, Fachärztin für Urologie und Andrologie, Mitinhaberin des Urologiezentrums GünzburgKrumbach. AOK-Versicherte können Präventionspunkte erhalten. (AZ)

Gasthof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vortrag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis