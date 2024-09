Eine „olympische Reise“ wird für Eva Gantner lebensprägend

„Dirndl“. Immer wieder fällt der Blick auf dieses eine, groß geschriebene Wort auf der grauen Schachtel. Als Eva Gantner den Deckel hebt, scheint sie gleichsam wieder einzutauchen in eine Zeit, die ihr Leben verändert hat. Dann hält sie es mit einem Lächeln in den Händen, dieses prachtvolle Dirndl in Schwarz und Gold, das sie im Jahr 1972 während der Olympischen Spiele in München trug. Offizielle Münchner Stadthostess war sie damals. Das „Landkind“ lernte „Menschen aus aller Welt kennen“. Darunter auch die spätere schwedische Königin Silvia. Die Stadthostessen waren das „freundliche und herzliche Gesicht der Stadt“, wie es Münchens Oberbürgermeister Georg Kronawitter formulierte. Doch die Heiterkeit der Spiele mündete ein in den Abgrund des Olympia-Attentats. Eva Gantner erinnert sich an eine „bedrückende Beklemmung“.

Peter Bauer