Im Garten Weltkriegsmunition gefunden: Sprengkommando rückt an

Einen ebenso gefährlichen wie kuriosen Fund gibt es bei Gartenarbeiten in Krumbach: Ein Sprengkommando muss ausrücken, um alte Munition unschädlich zu machen.

Am Mittwoch ist in Krumbach im Bereich des Hopfenwegs bei Gartenarbeiten Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Laut Polizeibericht musste die Munition von einem Sprengkommando kontrolliert gesprengt werden, da nicht sichergestellt werden konnte, dass davon keine Gefahr ausgeht. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, wurde auf dem Grundstück im Hopfenweg relativ oberflächennah eine Hülse mit etwa 20 Zentimetern Länge gefunden. Da es sich um Weltkriegsmunition handelte, wurden Spezialisten hinzugezogen, die den Fund als "nicht handhabungssicher" einstuften und deshalb den Fund zunächst vor Ort begutachteten. Nach der Beurteilung vor Ort wurde die Munition an einem sicheren Ort außerhalb der Stadt von der Spezialfirma gesprengt. Es musste niemand in Sicherheit gebracht werden.

In einer Erstmeldung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd war von einem Flakgeschütz die Rede. Das ist falsch, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Es handelte sich um Munition aus dem Zweiten Weltkrieg.