Nachgefragt im Landkreis: Wie bleiben Sie zuversichtlich?

Auf der ganzen Welt kriselt es, wohin man schaut, überwiegend schlechte Nachrichten. Naturkatastrophen, wirtschaftliche Krisen und natürlich Krieg und Amerika, das nicht mehr nur freundschaftlich in Richtung Europa agiert. Wie sehr belastet diese Situation die befragten Menschen in der Region? Wir fragten sie in der Krumbacher Innenstadt. Die Passanten sind gar nicht so ängstlich. Sie schauen eher positiv in die Zukunft und hoffen, dass alles gut geht.

Dietmar Bitterer (69), Nördlingen. Foto: Elisabeth Schmid

Dietmar Bitterer (69), Nördlingen: Natürlich mach‘ ich mir schon Sorgen, wie das alles werden wird. Aber trotzdem schau‘ ich positiv in die Zukunft. Innenpolitisch bin ich nicht zufrieden, die Politiker schauen doch nur auf sich selbst, für die Bürger interessieren sie sich wenig.

Thomas Ritter (48), Krumbach Foto: Elisabeth Schmid

Thomas Ritter (48), Krumbach: Ich mache mir Sorgen um die drei Großmächte wie China, Amerika oder Russland. Wer weiß, was da passiert. Die Situation ist brenzlig. Europa liegt dazwischen, wir sind für die Großmächte nicht wichtig. Aber ich hoffe, dass alles gut geht. Andere Dinge machen mir weniger Sorgen. Ablenken muss ich mich nicht von den Sorgen.

Winfried Prinz (58), Dürrlauingen Foto: Elisabeth Schmid

Winfried Prinz (58), Dürrlauingen: Sorgen bringen auch nichts, es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als bisher weiterzumachen. Am meisten beunruhigen mich die Kriege. Es sollte doch endlich Frieden sein. Die anderen Dinge, die auch nicht gut sind, sind für mich nicht so schlimm.

Rainer Mayer (50), Krumbach Foto: Elisabeth Schmid

Rainer Mayer (50), Krumbach: Ich schau‘ zwar ab und zu Nachrichten, aber nicht immer. Natürlich krieg‘ ich mit, was auf der Welt so los ist. Aber da mache ich mir keinen Kopf. Mir ist meine Gesundheit am wichtigsten. Dafür sorge ich. Ansonsten hab‘ ich keine Angst und denke, dass alles gut geht. Die Zeiten waren doch immer nicht so gut.