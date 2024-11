Im Jahr 1924 wurde Krumbach Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens

Es sind ungute Zeiten, jene Tage inmitten des Jahres 1924. Die politische Lage im Lande ist instabil, die Wirtschaft darbt. Das Leben ist schwer in jenen Tagen. Auch in Mittelschwaben, damals, anno 1924. Und ob der schlechten Nachrichten nicht genug, versetzt auch noch ein ebenso dreistes wie gefürchtetes Einbrecher-Duo die heimische Bevölkerung in Angst und Schrecken. „Köstler und Wiedemann“ – zwei Namen werden binnen kurzem zu einer recht zweifelhaften Namenskombination, quasi zum Inbegriff des Verbrechens.

