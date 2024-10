In der Lichtensteinstraße werden vier Reifen gestohlen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in der Krumbacher Lichtensteinstraße auf dem Gelände eines Autohauses an einem Pkw alle vier Reifen entwendet. Die Heckklappe wurde laut Bericht der Krumbacher Polizeiinspektion aufgebrochen und das Felgenschloss entnommen. Danach wurde der Pkw aufgebockt und die Reifen wurden abmontiert. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 15.000 Euro. Zeugen für den Vorfall werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08282 9050 bei der Polizeiinspektion Krumbach zu melden. (AZ)

