In einer Autowaschanlage wird ein Geldbeutel gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter entwendeten am Donnerstag, gegen 14 Uhr an einer Autowaschanlage in der Krumbacher Lichtensteinstraße einen Geldbeutel. Ein 51-Jähriger legte diesen laut Bericht der Polizei dort kurzzeitig ab und konnte ihn wenig später nicht mehr auffinden. Eine Videoaufzeichnung zeigt, wie die Polizei weiter berichtet, einen Mann, der die Geldbörse eigenständig an sich nahm und flüchtete. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Rufnummer 08282/9050 melden. (AZ)

