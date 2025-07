In Krumbach hat dieser Handwerksbetrieb kupfernen Boden

Das Handwerk hat in Krumbach feste Wurzeln – und besitzt der gängigen Spruchweisheit zufolge „goldenen“ Boden. Grundsätzlich. Vielleicht kann's aber auch ein „kupferner“ sein? Im Rückspiegel der lokalen Historie betrachtet rückt die wohl älteste Betriebsstätte handwerklichen Unternehmens am Ort ins Blickfeld: Der „Kupferschmied“ nämlich, den es zufolge geschichtlicher Aufzeichnungen im örtlichen Gewerberegister schon seit 1870 gibt. Seither ist der spezielle Handwerksbetrieb vor Ort und in der Region besser bekannt als Lokalität „Beim Kupfer“.

