Ina Graf ist das "neue Gesicht" im Sekretariat der Mittelschwäbischen Nachrichten

Haben Sie ein Anliegen an die MN-Redaktion? Seit Kurzem ist Ina Graf für unsere Leserinnen und Leser eine wichtige Ansprechpartnerin. Die 28-jährige betreut seit Mitte Juli im MN-Sekretariat die Service-Seite der Mittelschwäbischen Nachrichten.

Die Region Mittelschwaben kennt sie gut. Ina Graf ist in Illertissen geboren und in Babenhausen aufgewachsen. Ihr Vater war bis zu seinem Ruhestand selbständig als Ingenieur im Energiebereich tätig. Ina Grafs Mutter kommt aus Indonesien und ist chinesischer Abstammung. Wie Ina Graf erzählt, haben beide Elektrotechnik studiert und sich während des Studiums in Berlin kennengelernt.

Die Ausbildung zur Industriekauffrau absolvierte Ina Graf nach der Realschule in Babenhausen bei einem Automobilzulieferer, ebenfalls in Babenhausen. Tätig war sie danach in der EVG Erkheim (einer landwirtschaftlichen Ein- und Verkaufsgenossenschaft) und in der Melktechnik. Das deutet ihre besondere Beziehung zur Landwirtschaft an. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten und dem fünfjährigen Sohn betreibt sie in ihrem Wohnort Mödishofen (ein Ortsteil von Ustersbach im Landkreis Augsburg) eine Landwirtschaft im Nebenerwerb mit Rindern, Ziegen, Schweinen, Hühnern, Wachteln und Hasen zur Selbstversorgung.

In der MN-Redaktion ist sie von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr erreichbar

Zuletzt war sie beim Maschinenring in Augsburg tätig, nun ist sie im Sekretariat der Mittelschwäbischen Nachrichten eine wichtige Ansprechpartnerin für unsere Leserinnen und Leser. Sie ist die Nachfolgerin von Britta Guadatiello, die sich beruflich neu orientiert hat.

In der Redaktion ist Ina Graf von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr erreichbar. In ihrer Freizeit absolviert sie derzeit die Ausbildung zur Landwirtin über das Bildungsprogramm „BiLa“ und verbringt viel Zeit in der Natur und mit ihren drei Hunden. Auch die Naturverbundenheit ist eine wichtige Basis für ihren „besonderen Draht“ zur heimischen Region.