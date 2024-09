Internetbetrug: 27-Jährige verliert nach Krypto-Scam tausende Euros

Am Dienstag hat eine 27-Jährige einen Betrug bei der Krumbacher Polizei angezeigt. Laut Polizeibericht stieß sie auf einer Social-Media-Plattform auf eine vermeintlich lukrative Anlageform in Kryptowährung. Für den Einsatz von 80 Euro wurde ein Gewinn von bis zu 10.000 Euro versprochen. Hierzu musste sie die App eines seriösen Anbieters herunterladen. Sie registrierte sich auf dieser App und leistete auf Anweisung mehrere Zahlungen.

Betrugsfall in Krumbach: 27-Jährige durch Krypto-Scam geschädigt

Die Kommunikation fand in der Zwischenzeit auf einer anderen Plattform statt. Nachdem der unbekannte Täter eine weitere Registrierung forderte, kam es der Geschädigten doch komisch vor, da sie für eine Gewinnausgabe Geld überweisen sollte. Es entstand ein Vermögensschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die 27-Jährige übermittelte über Social Media die Zugangsdaten zur Trading-App. Somit konnte der Täter an das dort eingezahlte Geld gelangen. Zugangsdaten zu Finanz-Apps sollte man unter keinen Umständen an fremde Personen weitergeben, teilt die Polizei mit. (AZ)