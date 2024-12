Internetbetrug: London-Location war Luftbuchung

Am zweiten Weihnachtfeiertag zeigte eine 48-Jährige einen Betrugsfall bei der Polizeiinspektion Krumbach an. Über eine bekannte Buchungsplattform wollte die Geschädigte laut Polizei eine Unterkunft in London buchen. Sie überwies einen niedrigen vierstelligen Betrag auf ein britisches Konto, so die Polizei. Eine Buchungsbestätigung erhielt sie nicht mehr, der Kontakt per E-Mail brach nach der Bezahlung ab. Das Inserat im Internet sei inzwischen mit neuen Bildern und neuem Text versehen. Die Polizeiinspektion Krumbach hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

Internetbetrug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

London Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis