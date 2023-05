Jubiläumswoche: Berufsfachschule für Musik in Krumbach feiert 40 Jahre

Die Berufsfachschule für Musik Krumbach feiert ihren 40. Geburtstag mit vier Jubiläums-Konzerten. Wie die Geschichte der BFSM begann.

Wer seine Leidenschaft für Musik zum Beruf machen möchte, kann dafür an der Berufsfachschule für Musik Krumbach (BFSM) eine Grundlagen-Ausbildung erhalten. Rund 30 Fachlehrer und Dozentinnen unterrichten an der BFSM und vermitteln den Schülerinnen und Schülern in ein bis drei Jahren Vollzeitunterricht eine musikalische Grundausbildung in den Fachrichtungen Klassik, Rock-Pop-Jazz und Kirchenmusik sowohl in Praxis als auch Musiktheorie. In jedem der Fachbereiche findet qualifizierter Unterricht im Hauptfachinstrument beziehungsweise Gesang, und in Chor- und Ensembleleitung statt. Zudem stehen unter anderem Gehörbildung, Musikgeschichte, Harmonielehre und Unterrichtsmethodik auf dem Programm. Der Besuch der Berufsfachschule eignet sich daher auch zur Studienvorbereitung für ein weiterführendes Studium an einer Hochschule für Musik oder Universität.

Im heutigen Schulhaus der Berufsfachschule war früher ein Mädcheninternat

Musikfachschulen wurden in Bayern aufgrund des großen Aufschwungs der Laienmusik in den vergangenen Jahrzehnten gegründet. 1983 wurde die BFSM in Krumbach eröffnet - als fünfte der ursprünglich sieben geplanten Schulen in Bayern. Träger war zu Beginn der Landkreis Günzburg und Schulleiter Emil Wendler. 1984 übernahm der Bezirk Schwaben die Trägerschaft. Es gab immer wieder personelle Wechsel in der Schulleitung. 2012 übernahm eine GmbH die Trägerschaft, seitdem konnte zusammen mit der Bayerischen Musikakademie das Haus weiter ausgestattet werden. Neue Fächer wurden eingeführt. 2018 übernahm Thomas Frank die Schulleitung, er gründete etwa das Salonorchester der Schule. In den vergangenen Jahren wurde das Unterrichtsangebot stetig ausgebaut.

Das Englische Institut in der Mindelheimer Straße zur Gründerzeit, um 1900. Das Gebäude ist nach mehreren Umbauten und Erweiterungen inzwischen Domizil der Berufsfachschule für Musik. Foto: Sammlung Stadtarchiv

Das historische Schulhaus wurde 1871 für das Fernsemer'sche Höhere Töchterinstitut erbaut, das 15 Jahre zuvor von Balthasar Fernsemer und seiner Frau in Hürben gegründet worden ist. Die Größe des Gebäudes kommt daher, dass die Einrichtung ein Internat war. Das Institut stand Mädchen verschiedener Konfessionen offen. Ab 1902, als das Institut von den Maria-Ward-Schwestern aus Augsburg übernommen wurde, war es bis zur Auflösung 1968 ein sogenanntes Englisches Institut, in dem Mädchen den Mittleren Schulabschluss machen konnten.

40 Jahre BFSM in Krumbach: Vier Konzerte zum Schuljubiläum

Zum 40-jährigen Schuljubiläum lädt die BFSM zu vier Konzerten ein. Den Anfang gestalten die Lehrkräfte mit Solo- und Kammermusikwerken in unterschiedlichsten Besetzungen vom Barock über Klassik und Romantik bis hin zum Jazz in der ehemaligen Synagoge in Ichenhausen.

Mit stilistisch unterschiedlichen Solo- und Kammermusikwerken der letzten Jahrhunderte bis heute, diesmal gespielt von Schülerinnen und Schülern, geht es drei Tage später im zweiten Konzert der Woche im Kammermusiksaal der BFSM weiter.

Ganz anders erklingt es bereits einen Tag darauf im Saal der BFSM durch die drei Rock-Pop-Jazz-Ensembles unserer Schule, der Jazz-Band, dem RPJ-Vokalensemble und der Rock/Pop-Band. Hier werden neben Klassikern der Rock/Pop/Jazz-Geschichte auch eigene Songs der Schülerinnen und Schüler präsentiert.

Den Abschluss dieser Woche bildet das bereits zur Tradition gewordene Sommerkonzert „Bühne frei“ im Krumbacher Stadtsaal. Dabei präsentieren der große Chor, das symphonische Blasorchester, das große Salonorchester und weitere Ensembles unserer BFSM ein gebührendes Jubiläumsprogramm. (mit AZ)

Termine im Überblick:

Sonntag, 7. Mai, 18 Uhr in Ichenhausen, Ehemalige Synagoge (Abendkasse)

Mittwoch, 10. Mai, 19 Uhr in der Berufsfachschule für Musik Krumbach (Eintritt frei)

Donnerstag, 11. Mai, 19.30 Uhr in der Berufsfachschule für Musik Krumbach (Eintritt frei)

Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, Sommerkonzert der BFSM im Stadtsaal Krumbach (Abendkasse)